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Этап серии Гран При ФИДЕ. Москва-2017

Сочи-2015

В Москве, в здании Центрального Телеграфа с 12 по 21 мая (18 мая - выходной) проходит второй этап серии Гран При ФИДЕ 2017. 18 гроссмейстеров играют по швейцарской системе в 9 туров.
Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, 50 минут на следующие 20 ходов, 15 минут до конца партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.
Начало туров: 14.00 по Москве.

Сергей Шипов комментирует ход борьбы в прямом эфире.

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