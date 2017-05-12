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Этап серии Гран При ФИДЕ. Москва-2017
В Москве, в здании Центрального Телеграфа с 12 по 21 мая (18 мая - выходной) проходит второй этап серии Гран При ФИДЕ 2017. 18 гроссмейстеров играют по швейцарской системе в 9 туров.
Сергей Шипов комментирует ход борьбы в прямом эфире.
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