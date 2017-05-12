Главная Этап серии Гран При ФИДЕ. Москва-2017 В Москве, в здании Центрального Телеграфа с 12 по 21 мая (18 мая - выходной) проходит второй этап серии Гран При ФИДЕ 2017. 18 гроссмейстеров играют по швейцарской системе в 9 туров.

Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, 50 минут на следующие 20 ходов, 15 минут до конца партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.

Начало туров: 14.00 по Москве. Сергей Шипов комментирует ход борьбы в прямом эфире. Официальный сайт







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