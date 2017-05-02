Главная Блиц-матч Накамура - Григорьянц 3 мая в 20.00 по Москве состоится первый матч 1/8 финала нокаут-турнира по блицу Speed Chess Championship 2017, проводимого сайтом chess.com. Хикару Накамура играет с Сергеем Григорьянцем. Соперники 90 минут соревнуются с контролем 5+2 (5 минут на партию и 2 секунды добавления на ход), 60 минут - с контролем 3+2 и 30 минут - с контролем 1+1. Все набранные очки суммируются. Сергей Шипов комментирует матч в прямом эфире: Официальный сайт





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