В Новосибирске с 16 по 27 октября проходят Суперфиналы чемпионата России среди мужчин и женщин - два круговых турнира по 12 участников в каждом.
Призовой фонд мужского турнира: 6.300.000 рублей. Женского - 2.700.000 рублей.
Составы турниров: Мужчины: А. Грищук (2752), П. Свидлер (2745), Э. Инаркиев (2732), Е. Томашевский (2724), Н. Витюгов (2721), Д. Яковенко (2714), В. Федосеев (2665), А. Рязанцев (2651), Д. Кокарев (2636), А. Гоганов (2635), Г. Опарин (2617), Д. Бочаров (2611) Женщины: А. Костенюк (2537), В. Гунина (2535), Н. Погонина (2484), А. Боднарук (2463), А. Кашлинская (2462), А. Горячкина (2460), А. Галлямова (2450), О. Гиря (2446), Д. Пустовойтова (2386), Д. Чарочкина (2366), Е. Овод (2362), Е. Убиенных (2346)
Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, 30 минут до конца партии и добавление 30 секунд на ход, начиная с первого. Время начала туров: 11.00 по Москве. Последний тур начнется в 9.00. Игровые дни: 16-21, 23-27 октября.