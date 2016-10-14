В Новосибирске с 16 по 27 октября проходят Суперфиналы чемпионата России среди мужчин и женщин - два круговых турнира по 12 участников в каждом.

Призовой фонд мужского турнира: 6.300.000 рублей. Женского - 2.700.000 рублей.

Составы турниров:

Мужчины: А. Грищук (2752), П. Свидлер (2745), Э. Инаркиев (2732), Е. Томашевский (2724), Н. Витюгов (2721), Д. Яковенко (2714), В. Федосеев (2665), А. Рязанцев (2651), Д. Кокарев (2636), А. Гоганов (2635), Г. Опарин (2617), Д. Бочаров (2611)

Женщины: А. Костенюк (2537), В. Гунина (2535), Н. Погонина (2484), А. Боднарук (2463), А. Кашлинская (2462), А. Горячкина (2460), А. Галлямова (2450), О. Гиря (2446), Д. Пустовойтова (2386), Д. Чарочкина (2366), Е. Овод (2362), Е. Убиенных (2346)

Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, 30 минут до конца партии и добавление 30 секунд на ход, начиная с первого.

Время начала туров: 11.00 по Москве. Последний тур начнется в 9.00.

Игровые дни: 16-21, 23-27 октября.

Итоги чемпионатов

Мужской турнир: 1. Рязанцев - 7; 2-3. Грищук, Томашевский - по 6½; 4-5. Свидлер, Федосеев - по 6; 6-9. Витюгов, Гоганов, Опарин, Яковенко - 5½; 10. Инаркиев - 5; 11. Кокарев - 4½; 12. Бочаров - 2½.

Женский турнир: 1. Костенюк - 8½; 2. Погонина - 7; 3. Боднарук - 6½; 4-7. Гиря, Гунина, Пустовойтова, Чарочкина - 6; 8. Овод - 5½; 9. Горячкина - 5; 10. Галлямова - 4; 11. Кашлинская - 3½; 12. Убиенных - 2.

Сергей Шипов, Сергей Рублевский и Евгений Наер комментирровали ход борьбы в прямом эфире:



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