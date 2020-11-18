Друзья!

Предлагаем Вашему вниманию первый матч 1/4 финала. Уэсли Со (США) играет с Яном-Кшиштофом Дудой (Польша). Смотрите трансляцию с комментариями мг Сергея Шипова на наших каналах.

По окончании матча - турнир с Сергеем Шиповым 1+1, начало примерно в 23.45 мск. Для участия вступайте в клуб Crestbook







1 ноября стартует турнир "Скоростные шахматы 2020" (Speed chess)! 16 гроссмейстеров - 8 приглашенных звезд и 8 сильнейших по итогам многочисленных отборочных соревнований - сразятся за призы общей суммой $250.000.



Контроль:

5+1 (в течение 90 минут)

3+1 (в течение 60 минут)

1+1 (в течение 30 минут)

Все набранные очки суммируются.



Призовой фонд матча: Победитель получает $3000, $3000 делится в зависимости от соотношения набранных очков



Призовой фонд турнира: $100.000



Матчи 1/4 финала:

Уэсли Со - Ян-Кшиштоф Дуда

Хикару Накамура - Владимир Федосеев

Максим Вашье-Лаграв - Левон Аронян

Магнус Карлсен - Владислав Артемьев

Трансляции матчей "Скоростные шахматы 2020"

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