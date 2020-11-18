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Скоростные шахматы 2020, 1/4 финала

Друзья!
Предлагаем Вашему вниманию первый матч 1/4 финала. Уэсли Со (США) играет с Яном-Кшиштофом Дудой (Польша). Смотрите трансляцию с комментариями мг Сергея Шипова на наших каналах.
По окончании матча - турнир с Сергеем Шиповым 1+1, начало примерно в 23.45 мск. Для участия вступайте в клуб Crestbook


1 ноября стартует турнир "Скоростные шахматы 2020" (Speed chess)! 16 гроссмейстеров - 8 приглашенных звезд и 8 сильнейших по итогам многочисленных отборочных соревнований - сразятся за призы общей суммой $250.000.

Контроль:
5+1 (в течение 90 минут)
3+1 (в течение 60 минут)
1+1 (в течение 30 минут)
Все набранные очки суммируются.

Призовой фонд матча: Победитель получает $3000, $3000 делится в зависимости от соотношения набранных очков

Призовой фонд турнира: $100.000

Матчи 1/4 финала:
Уэсли Со - Ян-Кшиштоф Дуда
Хикару Накамура - Владимир Федосеев
Максим Вашье-Лаграв - Левон Аронян
Магнус Карлсен - Владислав Артемьев

Трансляции матчей "Скоростные шахматы 2020"
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