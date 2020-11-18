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Скоростные шахматы 2020, 1/4 финала
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1 ноября стартует турнир "Скоростные шахматы 2020" (Speed chess)! 16 гроссмейстеров - 8 приглашенных звезд и 8 сильнейших по итогам многочисленных отборочных соревнований - сразятся за призы общей суммой $250.000.
Трансляции матчей "Скоростные шахматы 2020"
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