Друзья!
1 ноября стартует турнир "Скоростные шахматы 2020" (Speed chess)! 16 гроссмейстеров - 8 приглашенных звезд и 8 сильнейших по итогам многочисленных отборочных соревнований - сразятся за призы общей суммой $250.000.
Предлагаем Вашему вниманию первый матч 1/8 финала. Максим Вашье-Лаграв (Франция) играет с Нихалом Сарином (Индия). Смотрите трансляцию с комментариями мг Сергея Шипова на наших каналах.
Контроль:
5+1 (в течение 90 минут)
3+1 (в течение 60 минут)
1+1 (в течение 30 минут)
Все набранные очки суммируются.
Призовой фонд матча: Победитель получает $2000, $2000 делится в зависимости от соотношения набранных очков