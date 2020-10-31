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1 ноября стартует турнир "Скоростные шахматы 2020" (Speed chess)! 16 гроссмейстеров - 8 приглашенных звезд и 8 сильнейших по итогам многочисленных отборочных соревнований - сразятся за призы общей суммой $250.000. Предлагаем Вашему вниманию первый матч 1/8 финала. Максим Вашье-Лаграв (Франция) играет с Нихалом Сарином (Индия). Смотрите трансляцию с комментариями мг Сергея Шипова на наших каналах.



Контроль:

5+1 (в течение 90 минут)

3+1 (в течение 60 минут)

1+1 (в течение 30 минут)

Все набранные очки суммируются.



Призовой фонд матча: Победитель получает $2000, $2000 делится в зависимости от соотношения набранных очков



Призовой фонд турнира: $100.000



Матчи 1/8 финала:

Максим Вашье-Лаграв - Нихал Сарин 01.11.2020, 20.00 мск

Магнус Карлсен - Пархам Магсудлу 02.11.2020, 20.00 мск

Алиреза Фирузджа - Владимир Федосеев 04.11.2020, 20.00 мск

Ян Непомнящий - Левон Аронян 11.11.2020, 20.00 мск

Хикару Накамура - Айк Мартиросян 12.11.2020, 20.00 мск

Аниш Гири - Владислав Артемьев 16.11.2020, 20.00 мск

Уэсли Со - Нодирбек Абдусатторов ?

Ян-Кшиштоф Дуда - Фабиано Каруана ?





Трансляции матчей "Скоростные шахматы 2020"

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