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Скоростные шахматы 2020

Друзья!
1 ноября стартует турнир "Скоростные шахматы 2020" (Speed chess)! 16 гроссмейстеров - 8 приглашенных звезд и 8 сильнейших по итогам многочисленных отборочных соревнований - сразятся за призы общей суммой $250.000.

Предлагаем Вашему вниманию первый матч 1/8 финала. Максим Вашье-Лаграв (Франция) играет с Нихалом Сарином (Индия). Смотрите трансляцию с комментариями мг Сергея Шипова на наших каналах.

Контроль:
5+1 (в течение 90 минут)
3+1 (в течение 60 минут)
1+1 (в течение 30 минут)
Все набранные очки суммируются.

Призовой фонд матча: Победитель получает $2000, $2000 делится в зависимости от соотношения набранных очков

Призовой фонд турнира: $100.000

Матчи 1/8 финала:
Максим Вашье-Лаграв - Нихал Сарин 01.11.2020, 20.00 мск
Магнус Карлсен - Пархам Магсудлу 02.11.2020, 20.00 мск
Алиреза Фирузджа - Владимир Федосеев 04.11.2020, 20.00 мск
Ян Непомнящий - Левон Аронян 11.11.2020, 20.00 мск
Хикару Накамура - Айк Мартиросян 12.11.2020, 20.00 мск
Аниш Гири - Владислав Артемьев 16.11.2020, 20.00 мск
Уэсли Со - Нодирбек Абдусатторов ?
Ян-Кшиштоф Дуда - Фабиано Каруана ?



Трансляции матчей "Скоростные шахматы 2020"
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