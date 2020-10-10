Главная Юрий Разуваев - 75 Сегодня, 10-го октября исполняется 75 лет со дня рождения известного советского гроссмейстера, выдающегося тренера и теоретика шахмат Юрия Сергеевича Разуваева (1945-2012).

Он был многогранным человеком с яркими талантами. Будучи воспитанником школы Ботвинника, Разуваев сыграл множество великолепных партий и добился серьёзных спортивных успехов. Но уже в молодые годы он начал свою тренерскую карьеру - и в ней достиг максимальных высот. В разные годы его подопечными были Карпов, Томашевский, Костенюк, Каруана и другие известные игроки. Под руководством Разуваева добивались успеха сборные СССР, России и Италии.

Маэстро написал немало шахматных статей и книг. Особое место в его творчестве стал труд из серии ВШМ: «Акиба Рубинштейн». На этой книге учились новые поколения шахматистов, достигших больших успехов.

Многие шахматные идеи, а также жизненные тезисы и афоризмы Разуваева опередили его время и остаются актуальными в наши дни.

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