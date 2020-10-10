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Юрий Разуваев - 75
Сегодня, 10-го октября исполняется 75 лет со дня рождения известного советского гроссмейстера, выдающегося тренера и теоретика шахмат Юрия Сергеевича Разуваева (1945-2012).
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