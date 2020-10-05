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Супертурнир Ставангер 2020. Настоящий, оффлайн!!

Друзья!
В г. Ставангер (Норвегия) с 5 по 16 октября проходит Первый после большого перерыва Настоящий!! (живой, реальный, оффлайн) шахматный супертурнир.
Состав: Магнус Карлсен (2863), Фабиано Каруана (2828), Левон Аронян (2767), Ян-Кшиштоф Дуда (2757), Алиреза Фируджа (2728), Арьян Тари (2633).

Формат турнира: круговой турнир, 2 круга (каждый с каждым по 2 партии). В случае ничьей в любой из партий дополнительно играется армагеддон

Контроль времени
Классика: 120 минут на партию + 10 секунд добавления на ход
Армагеддон: 10 минут на партию белым / 7 минут черным. Добавление 3 секунды на ход начиная с 41-го.

Подсчет очков: победа в классике 3 очка, победа в армагеддоне 1,5 очка, поражение в армагеддоне 1 очко

Призовой фонд турнира:
1 - 700.000 норвежских крон
2 - NOK 370.000
3 - NOK 230.000
4 - NOK 180.000
5 - NOK 170.000
6 - NOK 160.000

Время начала игровых дней: 18.00 по Москве

Партии: chess24

Смотрите прямую трансляцию с комментариями мг Сергея Шипова



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