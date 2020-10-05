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Супертурнир Ставангер 2020. Настоящий, оффлайн!!
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Формат турнира: круговой турнир, 2 круга (каждый с каждым по 2 партии). В случае ничьей в любой из партий дополнительно играется армагеддон
Контроль времени
Подсчет очков: победа в классике 3 очка, победа в армагеддоне 1,5 очка, поражение в армагеддоне 1 очко
Призовой фонд турнира:
Время начала игровых дней: 18.00 по Москве
Партии: chess24
Смотрите прямую трансляцию с комментариями мг Сергея Шипова
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