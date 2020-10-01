Международный онлайн-турнир по шахматам «Мемориал Виктора Степановича Максимова» на призы ООО «Лагранж»
4 октября 2020, lichess.org
Цели и задачи: Почтение памяти тренера по шахматам Республики Бурятия Виктора Степановича Максимова.
Генеральный партнёр – Группа компаний «Лагранж» http://lagrangegroup.ru/
Организатор турнира – Шахматная школа «Золотой Ферзь, г.Улан-Удэ
Начало турнира: 4 октября 2020, воскр., 14:00 мск. (19:00 по Улан-Удэ)
Контроль времени: 2 минуты + 1 секунда добавления на каждый ход
Продолжительность: 2 часа
Система проведения: арена, без берсерка
Призовой фонд: 83 000 рублей. 40 призов, 11 категорий
Взнос: 250 руб.
Распределение призов Международного онлайн-турнира
«Мемориал Виктора Степановича Максимова»
Абсолютное первенство:
1 место – 15 000 руб.
2 место – 10 000
3 место – 8 000
4 место – 6 000
5 место – 5 000
6 место – 3 500
7 место – 2 500
8 место – 2 000
Женщины: 1 место – 3000, 2 место – 2000, 3 место – 1000, 4 место – 800, 5 место - 700
Рейтинг ФИДЕ (классика) 2300 и ниже: 1 место – 1500, 2 место – 1000, 3 место – 750
Рейтинг ФИДЕ (классика) 2000 и ниже: 1 место – 1500, 2 место – 1000, 3 место – 750
Рейтинг ФИДЕ (классика) 1700 и ниже: 1 место 1250, 2 место – 1000, 3 место – 750
Рейтинг ФИДЕ (классика) 1400 и ниже: 1 место 1250, 2 место – 1000, 3 место – 750
Дети 2008 г.р. и мл.: 1 место – 1000, 2 место – 800, 3 место – 700, 4 место - 500
Дети 2012 г.р. и мл.: 1 место – 1000, 2 место – 800, 3 место – 500, 4 место - 500
Ветераны (1960 г.р. и старше): 1 место – 700
Шахматисты г.Улан-Удэ: 1 место – 1200, 2 место – 1000, 3 место – 800
Шахматисты сельских районов Бурятии: 1 место – 600, 2 место – 500, 3 место - 400
Шахматист может получить не более 1 приза. В случае попадания игрока в несколько призовых категорий, порядок распределения призов устанавливается организатором. Призы выплачиваются в течение 3 суток после анти-читерской проверки. Лица, уличенные в читерстве или подставе (когда за их профиль играет другой человек) не претендуют на призы и не допускаются на следующие турниры. Взнос не возвращается. Решение апелляционного комитета является окончательным.
Для регистрации: 1) вступить в клуб Turtle Rock https://lichess.org/team/turtle-rock
2) Оплатить взнос 250 руб. на карту сбербанка 4276 0900 1292 2407, получатель Евгений Петрович Б.
Другие варианты оплаты: Яндекс.кошелек 4100115827301421, QIWI: 79025391905, PayPal: doppenes@mail.ru
При оплате в примечаниях указывайте логин на lichess! У каждого участника должны быть указаны реальные Фамилия, Имя в логине или профиле.
3) После оплаты выслать организаторам следующие данные: скриншот оплаты, логин на lichess, FIDE ID (в случае отсутствия Фамилия + Имя, год рождения). Почта: zolotoj-ferz@mail.ru
Регистрация основных участников заканчивается за 2 часа до начала турнира (до 12:00 мск.). Опоздавшие оплачивают взнос 300 руб. Пароль к турниру сообщается в ответном сообщении после предоставления ID FIDE судье турнира @Dima_Pushkin на Личессе.
Контакты: Евгений Петрович Баглаев, тел. +7-964-410-61-61 WhatsApp, Viber, Telegram. Обучение шахматам онлайн Instagram