Друзья!

4 октября в 14.00 состоится турнир "Мемориал Максимова".

Смотрите прямую трансляцию с комментариями кмс Дмитрия Филммонова и кмс Евгения Баглаева на наших каналах

Ссылка на турнир

Международный онлайн-турнир по шахматам «Мемориал Виктора Степановича Максимова» на призы ООО «Лагранж»

4 октября 2020, lichess.org

Цели и задачи: Почтение памяти тренера по шахматам Республики Бурятия Виктора Степановича Максимова.

Генеральный партнёр – Группа компаний «Лагранж» http://lagrangegroup.ru/

Организатор турнира – Шахматная школа «Золотой Ферзь, г.Улан-Удэ

Начало турнира: 4 октября 2020, воскр., 14:00 мск. (19:00 по Улан-Удэ)

Контроль времени: 2 минуты + 1 секунда добавления на каждый ход

Продолжительность: 2 часа

Система проведения: арена, без берсерка

Призовой фонд: 83 000 рублей. 40 призов, 11 категорий

Взнос: 250 руб.

Распределение призов Международного онлайн-турнира

«Мемориал Виктора Степановича Максимова»

Абсолютное первенство:

1 место – 15 000 руб.

2 место – 10 000

3 место – 8 000

4 место – 6 000

5 место – 5 000

6 место – 3 500

7 место – 2 500

8 место – 2 000

Женщины: 1 место – 3000, 2 место – 2000, 3 место – 1000, 4 место – 800, 5 место - 700

Рейтинг ФИДЕ (классика) 2300 и ниже: 1 место – 1500, 2 место – 1000, 3 место – 750

Рейтинг ФИДЕ (классика) 2000 и ниже: 1 место – 1500, 2 место – 1000, 3 место – 750

Рейтинг ФИДЕ (классика) 1700 и ниже: 1 место 1250, 2 место – 1000, 3 место – 750

Рейтинг ФИДЕ (классика) 1400 и ниже: 1 место 1250, 2 место – 1000, 3 место – 750

Дети 2008 г.р. и мл.: 1 место – 1000, 2 место – 800, 3 место – 700, 4 место - 500

Дети 2012 г.р. и мл.: 1 место – 1000, 2 место – 800, 3 место – 500, 4 место - 500

Ветераны (1960 г.р. и старше): 1 место – 700

Шахматисты г.Улан-Удэ: 1 место – 1200, 2 место – 1000, 3 место – 800

Шахматисты сельских районов Бурятии: 1 место – 600, 2 место – 500, 3 место - 400

Шахматист может получить не более 1 приза. В случае попадания игрока в несколько призовых категорий, порядок распределения призов устанавливается организатором. Призы выплачиваются в течение 3 суток после анти-читерской проверки. Лица, уличенные в читерстве или подставе (когда за их профиль играет другой человек) не претендуют на призы и не допускаются на следующие турниры. Взнос не возвращается. Решение апелляционного комитета является окончательным.

Для регистрации: 1) вступить в клуб Turtle Rock https://lichess.org/team/turtle-rock

2) Оплатить взнос 250 руб. на карту сбербанка 4276 0900 1292 2407, получатель Евгений Петрович Б.

Другие варианты оплаты: Яндекс.кошелек 4100115827301421, QIWI: 79025391905, PayPal: doppenes@mail.ru

При оплате в примечаниях указывайте логин на lichess! У каждого участника должны быть указаны реальные Фамилия, Имя в логине или профиле.

3) После оплаты выслать организаторам следующие данные: скриншот оплаты, логин на lichess, FIDE ID (в случае отсутствия Фамилия + Имя, год рождения). Почта: zolotoj-ferz@mail.ru

Регистрация основных участников заканчивается за 2 часа до начала турнира (до 12:00 мск.). Опоздавшие оплачивают взнос 300 руб. Пароль к турниру сообщается в ответном сообщении после предоставления ID FIDE судье турнира @Dima_Pushkin на Личессе.

Контакты: Евгений Петрович Баглаев, тел. +7-964-410-61-61 WhatsApp, Viber, Telegram.

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