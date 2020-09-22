Главная Бантер блиц 2020. 1/16 финала Друзья!

Во вторник, 22 сентября 2020 г. пройдут несколько матчей 1/16 финала турнира "Бантер блиц 2020"

17.00 Петр Свидлер - Аниш Гири

18.30 Магнус Карлсен - Сунилдут Лина Нараянан

20.00 Александр Грищук - Рауф Мамедов

21.30 Фабиано Каруана - Матиас Блюбаум Формат матча: 10 партий. Победителем становится набравший 5.5 очков, после чего матч прекращается. В случае ничейного результата (5-5) играется тай-брейк.

Контроль: 3+2

Смотрите прямую трансляцию с комментариями мг Сергея Шипова

Начало в 16.50 по Москве Партии матчей: Banter blitz 2020 Смотрите прямую трансляцию с комментариями мг Сергея Шипова



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