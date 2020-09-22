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Бантер блиц 2020. 1/16 финала

Друзья!
Во вторник, 22 сентября 2020 г. пройдут несколько матчей 1/16 финала турнира "Бантер блиц 2020"
17.00 Петр Свидлер - Аниш Гири
18.30 Магнус Карлсен - Сунилдут Лина Нараянан
20.00 Александр Грищук - Рауф Мамедов
21.30 Фабиано Каруана - Матиас Блюбаум

Формат матча: 10 партий. Победителем становится набравший 5.5 очков, после чего матч прекращается. В случае ничейного результата (5-5) играется тай-брейк.
Контроль: 3+2
Смотрите прямую трансляцию с комментариями мг Сергея Шипова
Начало в 16.50 по Москве

Партии матчей: Banter blitz 2020

Смотрите прямую трансляцию с комментариями мг Сергея Шипова


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