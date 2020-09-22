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Бантер блиц 2020. 1/16 финала
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Формат матча: 10 партий. Победителем становится набравший 5.5 очков, после чего матч прекращается. В случае ничейного результата (5-5) играется тай-брейк.
Партии матчей: Banter blitz 2020
Смотрите прямую трансляцию с комментариями мг Сергея Шипова
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