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Сент-Луис 2020. Рапид и блиц
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Состав: Магнус Карлсен, Александр Грищук, Ян Непомнящий, Хикару Накамура, Уэсли Со, Левон Аронян, Алиреза Фируджа, Леньер Домингес, Пентала Харикришна, Джеффри Шонг.
Формат турнира
Контроль времени
Подсчет очков
Призовой фонд турнира: $250000
Время начала игровых дней: 21.00 по Москве
Партии турнира: chess 24
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