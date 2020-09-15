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Сент-Луис 2020. Рапид и блиц

Друзья!
В г. Сент-Луис (США) с 15 по 19 сентября проходят традиционные турниры по рапиду и блицу.

Состав: Магнус Карлсен, Александр Грищук, Ян Непомнящий, Хикару Накамура, Уэсли Со, Левон Аронян, Алиреза Фируджа, Леньер Домингес, Пентала Харикришна, Джеффри Шонг.

Формат турнира
Рапид: круговой турнир, 1 круг (каждый с каждым по 1 партии)
Блиц: круговой турнир, 2 круга (каждый с каждым по 2 партии)

Контроль времени
Рапид: 25 минут на партию + 5 секунд добавления на ход
Блиц: 5 минут на партию + 3 секунды добавления на ход

Подсчет очков
Рапид: 2 за победу, 1 за ничью
Блиц: 1 за победу, 0,5 за ничью
Очки за рапид и блиц суммируются

Призовой фонд турнира: $250000
1 - $50,000
2 - $40,000
3 - $35,000
4 - $30,000
5 - $25,000
6 - $20,000
7 - $15,000
8 - $13,000
9 - $12,000
10 - $10,000

Время начала игровых дней: 21.00 по Москве

Партии турнира: chess 24

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Плейлист турнира "Битва чемпионов 2020"
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