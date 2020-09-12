Друзья!

12 сентября в 14.00 состоится турнир "День программиста".

Смотрите прямую трансляцию с комментариями кмс Дмитрия Филммонова и кмс Евгения Баглаева на наших каналах

Генеральный партнёр – Бурятское отделение №8601 ПАО Сбербанк России

Организатор турнира: Шахматная школа «Золотой Ферзь, г.Улан-Удэ

Начало турнира: 12 сентября 2020, суббота, 14:00 мск. (19:00 по Улан-Удэ)

Контроль времени: 3 минуты каждому участнику без добавления

Продолжительность: 100 минут

Система проведения: арена, без берсерка

Призовой фонд: 50 000 рублей

Взнос: 250 руб.

Распределение призов Международного онлайн-турнира

«День программиста», 12 сентября 2020г, lichess.org

Абсолютное первенство:

1 место – 5000 руб.

2 место – 4000

3 место – 3000

4 место – 2500

5 место – 2000

6 место – 1500

7 место – 1000

8 место – 1000

9-10 места – по 500

Женщины:

1 место – 2000

2 место – 1500

3 место – 1000

Сотрудники Сбербанка №8601: 1 место – 1500, 2 место – 1200, 3 место – 1000

Юноши и девушки 2006 г.р. и мл.: 1 место – 1500, 2 место – 1000, 3 место – 800

Дети 2010 г.р. и мл.: 1 место – 1000, 2 место – 800, 3 место – 700

Ветераны (1960 г.р. и старше): 1 место – 1000

Рейтинг ФИДЕ (классика) 2200 и ниже: 1 место – 1000, 2 место – 800, 3 место – 700

Рейтинг ФИДЕ (классика) 1800 и ниже: 1 место – 1000, 2 место – 800, 3 место – 700

Рейтинг ФИДЕ (классика) 1400 и ниже: 1 место 1000, 2 место – 500, 3 место – 500

Шахматисты г.Улан-Удэ: 1 место – 2000, 2 место – 1500, 3 место – 1000

Шахматисты сельских районов Бурятии: 1 место – 1000, 2 место – 800, 3 место – 700

Шахматист может получить не более 1 приза. В случае попадания игрока в несколько призовых категорий, порядок распределения призов устанавливается организатором. Призы выплачиваются в течение 2 суток после анти-читерской проверки. Лица, уличенные в читерстве или подставе (когда за их профиль играет другой человек) не претендуют на призы и не допускаются на следующие турниры. Взнос не возвращается.

Для регистрации: 1) вступить в клуб Turtle Rock https://lichess.org/team/turtle-rock

2) Оплатить взнос 250 руб. на карту сбербанка 4276 0900 1292 2407, получатель Евгений Петрович Б.

Другие варианты оплаты: Яндекс.кошелек 4100115827301421, QIWI: 79025391905, PayPal: doppenes@mail.ru

При оплате в примечаниях указывайте логин на lichess. У каждого участника должны быть указаны реальные Фамилия, Имя в логине или профиле.

3) После оплаты выслать организаторам следующие данные: скриншот оплаты, логин на lichess, FIDE ID (в случае отсутствия Фамилия + Имя, год рождения). Почта: zolotoj-ferz@mail.ru

Регистрация участников заканчивается за 30 минут до начала турнира. Пароль к турниру сообщается за 2 часа до начала.

Контакты: Евгений Петрович Баглаев, тел. +7-964-410-61-61 WhatsApp, Viber, Telegram.

Организатор турнира http://zolotoj-ferz.ru/

Занятия по скайпу: http://zolotoj-ferz.ru/skype/

instagram: https://www.instagram.com/zolotoj_ferz/







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