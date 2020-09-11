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C 11 по 13 сентября 2020 г. проходит турнир "Битва чемпионов 2020". 10 гроссмейстеров сразятся в шахматы Фишера

Участники: чемпион мира Магнус Карлсен, Гарри Каспаров, Алиреза Фирузджа, Хикару Накамура, Левон Аронян, Петр Свидлер, Фабиано Каруана, Максим Вашье-Лаграв, Уэсли Со, Леньер Домингес

Призовой фонд: 150 000 долларов США

1 - $37.500

2 - $25.000

3 - $20.000

4 - $15.000

5 - $12.500

6 - $10.000

7-10 - по $7.500

Формула проведения: круговой турнир (каждый с каждым по 1 партии), 9 туров

Контроль времени: 20 минут на партию, 10 секунд добавления на ход



Расписание:

11 сентября – туры 1-3

12 сентября – туры 4-6

13 сентября – туры 7-9

Начало игры: 21.00 мск

Партии турнира: chess 24, chessbomb

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Плейлист турнира "Битва чемпионов 2020"

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