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Карлсен против Каспарова!! Битва чемпионов
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Участники: чемпион мира Магнус Карлсен, Гарри Каспаров, Алиреза Фирузджа, Хикару Накамура, Левон Аронян, Петр Свидлер, Фабиано Каруана, Максим Вашье-Лаграв, Уэсли Со, Леньер Домингес
Призовой фонд: 150 000 долларов США
Формула проведения: круговой турнир (каждый с каждым по 1 партии), 9 туров
Контроль времени: 20 минут на партию, 10 секунд добавления на ход
Начало игры: 21.00 мск
Партии турнира: chess 24, chessbomb
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