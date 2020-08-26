Главная Блиц-турнир Katara Друзья!

26 августа 2020 г. состоится представительный блиц-турнир (пуля), спонсируемый Федерацией шахмат Катара. 16 участников в матчах по олимпийской систее определят сильнейшего Начало в 17.50 по Москве Контроль 1+0, олимпийская система (навылет), матчи из 12 партий



Призовой фонд: $10000

1 - $3000

2 - $1500

3-4 - $750

5-8 - $500

9-16 - $250 Пары 1/8 финала:

Магнус Карлсен (DrNykterstein)

Расмус Сване (sumsar42) Арджун Эригайси (Inventing_Invention)

Рауф Мамедов (muisback) Айк Мартиросян (ARM-777777)

Эндрю Тэнг (penguingim1) Томас Бердсен (MeneerMandje)

Алексей Сарана (may6enexttime) Алиреза Фирузджа (alireza2003)

Давид Паравян (drop_stone) Борис Грачев (NeverEnough)

Винсент Ротаус (opperwezen) Шант Саргсян (Shant7777777)

Йосеф Теолифус Тахер (yoseph2013) Раунак Садхвани (Raunaksadhwani2005)

Даниель Народицкий (RebeccaHarris) Смотрите прямую трансляцию с комментариями кмс Дмитрия Филимонова





Подпишитесь на канал Crestbook!

Поддержите канал!

Понравилось? Поделитесь!