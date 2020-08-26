Главная

Блиц-турнир Katara

Друзья!
26 августа 2020 г. состоится представительный блиц-турнир (пуля), спонсируемый Федерацией шахмат Катара. 16 участников в матчах по олимпийской систее определят сильнейшего

Начало в 17.50 по Москве

Контроль 1+0, олимпийская система (навылет), матчи из 12 партий

Призовой фонд: $10000
1 - $3000
2 - $1500
3-4 - $750
5-8 - $500
9-16 - $250

Пары 1/8 финала:
Магнус Карлсен (DrNykterstein)
Расмус Сване (sumsar42)

Арджун Эригайси (Inventing_Invention)
Рауф Мамедов (muisback)

Айк Мартиросян (ARM-777777)
Эндрю Тэнг (penguingim1)

Томас Бердсен (MeneerMandje)
Алексей Сарана (may6enexttime)

Алиреза Фирузджа (alireza2003)
Давид Паравян (drop_stone)

Борис Грачев (NeverEnough)
Винсент Ротаус (opperwezen)

Шант Саргсян (Shant7777777)
Йосеф Теолифус Тахер (yoseph2013)

Раунак Садхвани (Raunaksadhwani2005)
Даниель Народицкий (RebeccaHarris)

Смотрите прямую трансляцию с комментариями кмс Дмитрия Филимонова


Подпишитесь на канал Crestbook!
Поддержите канал!

Понравилось? Поделитесь!