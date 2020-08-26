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Блиц-турнир Katara
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Начало в 17.50 по Москве
Контроль 1+0, олимпийская система (навылет), матчи из 12 партий
Пары 1/8 финала:
Арджун Эригайси (Inventing_Invention)
Айк Мартиросян (ARM-777777)
Томас Бердсен (MeneerMandje)
Алиреза Фирузджа (alireza2003)
Борис Грачев (NeverEnough)
Шант Саргсян (Shant7777777)
Раунак Садхвани (Raunaksadhwani2005)
Смотрите прямую трансляцию с комментариями кмс Дмитрия Филимонова
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