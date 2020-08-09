Главная Друзья Магнуса. Гранд-финал 2020 Друзья!

C 9 июля по 21 августа 2020 г. гранд-финал серии турниров "Друзья Магнуса" (Magnus Carlsen Tour). В нем сыграют шахматисты, добившиеся наибольших успехов в 4 турнирах серии. Четверо участников сыграют полуфиналы и финал. Участники: чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия, рапид-рейтинг ФИДЕ 2881), Ян Непомнящий (Россия, 2778), Владимир Крамник (Россия, 2756), Пётр Свидлер (Россия, 2742), Василий Иванчук (Украина, 2686), Дин Лижень (Китай, 2836), Виши Ананд (Индия, 2751), Аниш Гири (Нидерланды, 2731), Петер Леко (Венгрия, 2710), Борис Гельфанд (Израиль, 2702) Участники: чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия, рапид-рейтинг ФИДЕ 2881), Даниил Дубов (Россия, 2770), Дин Лижень (Китай, 2836), Хикару Накамура (США, 2839) Призовой фонд: 300 000 долларов США

1 - $140,000

2 - $80,000

3-4 - $40,000 Контроль времени: 15 минут на партию, 10 секунд добавления на ход Формат полуфиналов: каждая пара играет 5 мини-матчей (сетов) по 4 партии в каждом. Каждый день играется один сет. Побеждает выигравший 3 сета.

Формат финала: каждая пара играет 7 мини-матчей (сетов) по 4 партии в каждом. Каждый день играется один сет. Побеждает выигравший 4 сета.

В случае равного счета в мини-матче (сете) - еще две блиц-партии 5+3, если опять ничья - армагеддон (партия смерти) по формуле "белым 5 минут, черным 4 минуты, ничья в пользу черных"



Расписание:

9-13 августа – полуфиналы

14-20 августа – Финал Начало игры: 17.00 Подписывайтесь и смотрите прямые трансляции на канале Crestbook шахматы!



Плейлист турнира "Друзья Магнуса. Гранд-финал"

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