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Друзья Магнуса. Гранд-финал 2020
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Участники: чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия, рапид-рейтинг ФИДЕ 2881), Ян Непомнящий (Россия, 2778), Владимир Крамник (Россия, 2756), Пётр Свидлер (Россия, 2742), Василий Иванчук (Украина, 2686), Дин Лижень (Китай, 2836), Виши Ананд (Индия, 2751), Аниш Гири (Нидерланды, 2731), Петер Леко (Венгрия, 2710), Борис Гельфанд (Израиль, 2702)
Участники: чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия, рапид-рейтинг ФИДЕ 2881), Даниил Дубов (Россия, 2770), Дин Лижень (Китай, 2836), Хикару Накамура (США, 2839)
Призовой фонд: 300 000 долларов США
Контроль времени: 15 минут на партию, 10 секунд добавления на ход
Формат полуфиналов: каждая пара играет 5 мини-матчей (сетов) по 4 партии в каждом. Каждый день играется один сет. Побеждает выигравший 3 сета.
Начало игры: 17.00
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