Друзья!

C 21 июля по 5 августа 2020 г. состоится четвертый этап большой серии турниров "9 друзей Магнуса" (Magnus Carlsen Tour). 4 полуфиналиста последнего турнира серии и 6 легенд шахмат сразятся в рапид (быстрые шахматы). Сначала участники сыграют отборочный круговой турнир в один круг (каждый с каждым по 4 партии в одном туре). Потом четверо лучших разыграют призовые места в нокаут-турнире (олимпийская система, на вылет) - полуфиналы и финал.

Участники: чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия, рапид-рейтинг ФИДЕ 2881), Ян Непомнящий (Россия, 2778), Владимир Крамник (Россия, 2756), Пётр Свидлер (Россия, 2742), Василий Иванчук (Украина, 2686), Дин Лижень (Китай, 2836), Виши Ананд (Индия, 2751), Аниш Гири (Нидерланды, 2731), Петер Леко (Венгрия, 2710), Борис Гельфанд (Израиль, 2702)

Призовой фонд: 150 000 долларов США. 1 - $45,000, 2 - $30,000, 3-4 - $17,500, 5 - $10,000, 6 - $8,000, 7 - $7,000, 8 - $6,000, 9 - $5,000, 10 - $4,000

Контроль времени: 15 минут на партию, 10 секунд добавления на ход

Формат матчей предварительного турнира: в каждом соперники играют матч из 4 партий. В случае равного счета в матче - армагеддон (партия смерти) по формуле "белым 5 минут, черным 4 минуты, ничья в пользу черных"

Формат матчей плей-офф: каждая пара играет 3 мини-матча по 4 партии в каждом. Побеждает выигравший 2 матча. В случае равного счета в матче - две блиц-партии 5+3, если опять ничья - армагеддон (партия смерти) по формуле "белым 5 минут, черным 4 минуты, ничья в пользу черных"



Расписание:

21-29 июля – Круговой турнир

30 июля – Выходной

31 июля - 2 августа – Полуфиналы

3-5 августа – Финал

Начало игры: 17.00

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Плейлист турнира "Легенды шахмат"

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