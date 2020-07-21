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Легенды шахмат. 9 друзей Магнуса, турнир 4
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Участники: чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия, рапид-рейтинг ФИДЕ 2881), Ян Непомнящий (Россия, 2778), Владимир Крамник (Россия, 2756), Пётр Свидлер (Россия, 2742), Василий Иванчук (Украина, 2686), Дин Лижень (Китай, 2836), Виши Ананд (Индия, 2751), Аниш Гири (Нидерланды, 2731), Петер Леко (Венгрия, 2710), Борис Гельфанд (Израиль, 2702)
Призовой фонд: 150 000 долларов США. 1 - $45,000, 2 - $30,000, 3-4 - $17,500, 5 - $10,000, 6 - $8,000, 7 - $7,000, 8 - $6,000, 9 - $5,000, 10 - $4,000
Контроль времени: 15 минут на партию, 10 секунд добавления на ход
Формат матчей предварительного турнира: в каждом соперники играют матч из 4 партий. В случае равного счета в матче - армагеддон (партия смерти) по формуле "белым 5 минут, черным 4 минуты, ничья в пользу черных"
Начало игры: 17.00
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11 друзей Магнуса. Чессейбл
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