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Блиц-матч Костенюк - Ушенинап. СуперФинал SCC 2020

20 июля в 16.50 по Москве состоится суперфинальный матч нокаут-турнира по блицу "Скоростные шахматы 2020". Александра Костенюк (Россия) играет с Анной Ушениной (Украина). Смотрите трансляцию с комментариями кмс Дмитрия Филимонова на наших каналах.




Плейлист "Скоростные шахматы 2020"
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