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Блиц-матч Костенюк - Конеру. Финал SCC 2020, этап 4
19 июля в 15.20 по Москве состоится финальный матч 4 этапа нокаут-турнира по блицу "Скоростные шахматы 2020". Александра Костенюк (Россия) играет с Хампи Конеру (Индия). Смотрите трансляцию с комментариями кмс Дмитрия Филимонова на наших каналах.
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