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Блиц-матч Лагно - Хоу Ифань. Финал SCC 2020, этап 3

12 июля в 14.20 по Москве состоится финальный матч 3 этапа нокаут-турнира по блицу "Скоростные шахматы 2020". Екатерина Лагно (Россия) играет с Хоу Ифань (Китай). Смотрите трансляцию с комментариями мг Сергея Шипова на наших каналах.




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