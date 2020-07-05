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Блиц-матч Гунина - Ушенина. Финал SCC 2020, этап 2
5 июля в 15.20 по Москве состоится финальный матч 2 этапа нокаут-турнира по блицу "Скоростные шахматы 2020". Валентина Гунина (Россия) играет с Анной Ушениной (Украина). Смотрите трансляцию с комментариями мг Сергея Шипова на наших каналах.
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