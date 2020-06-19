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11 друзей Магнуса. 3 этап. Чессейбл мастерс
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Участники: чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия, рапид-рейтинг ФИДЕ 2881), Ян Непомнящий (Россия, 2778), Александр Грищук (Россия, 2774), Даниил Дубов (Россия, 2770), Владислав Артемьев (Россия, 2769), Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2860), Дин Лижень (Китай, 2836), Хикару Накамура (США, 2829), Фабиано Каруана (США, 2773), Теймур Раджабов (Азербайджан, 2778), Аниш Гири (Нидерланды, 2731), Пентала Харикришна (Индия, 2690)
Призовой фонд: 150 000 долларов США. 1 - $45,000, 2 - $27,000, 3-4 - $15,000, 5-8 - $8,000, 9-12 - $4,000
Контроль времени: 15 минут на партию, 10 секунд добавления на ход
Начало игры: 17.00
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11 друзей Магнуса. Чессейбл
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