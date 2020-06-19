Друзья!

C 20 июня по 5 июля 2020 г. состоится третий этап большой серии турниров "11 друзей Магнуса" (Magnus Carlsen Tour). 12 топ-шахматистов сразятся в быстрые шахматы. Сначала участники разделятся пополам и сыграют отборочные круговые турниры (6 игроков в каждом турнире, 2 круга, каждый с каждым по 2 партии, 10 туров). Потом восемь лучших разыграют призовые места в нокаут-турнире (олимпийская система, на вылет) - четвертьфиналы, полуфиналы и финал.

Участники: чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия, рапид-рейтинг ФИДЕ 2881), Ян Непомнящий (Россия, 2778), Александр Грищук (Россия, 2774), Даниил Дубов (Россия, 2770), Владислав Артемьев (Россия, 2769), Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2860), Дин Лижень (Китай, 2836), Хикару Накамура (США, 2829), Фабиано Каруана (США, 2773), Теймур Раджабов (Азербайджан, 2778), Аниш Гири (Нидерланды, 2731), Пентала Харикришна (Индия, 2690)

Призовой фонд: 150 000 долларов США. 1 - $45,000, 2 - $27,000, 3-4 - $15,000, 5-8 - $8,000, 9-12 - $4,000

Контроль времени: 15 минут на партию, 10 секунд добавления на ход



Формат матчей плей-офф: каждая пара играет 3 мини-матча по 4 партии в каждом. Побеждает выигравший 2 матча. В случае равного счета в матче - две блиц-партии 5+3, если опять ничья - армагеддон (партия смерти) по формуле "белым 5 минут, черным 4 минуты, ничья в пользу черных"



Расписание:

20-23 июня – Круговые турниры

24 июня – Выходной

25-29 июня – Четвертьфиналы

30 июня-2 июля – Полуфиналы

3-5 июля – Финал

Начало игры: 17.00

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Плейлист турнира "11 друзей Магнуса. Чессейбл мастер"

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