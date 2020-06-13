"Шахматная стримерская лига" с 15 по 21 июня на игровой зоне Lichess проводит Мемориал В.М. Пищулина - 8 команд российских регионов (4 мужчины + одна женщина) соревнуются по олимпийской системе.

Среди участников немало звёзд: А. Морозевич, В. Артемьев, М. Матлаков, О. Гиря и другие.

Каждая из досок команды играет матч против аналогичной доски другой команды из 8 партий с контролем по 3 минуты +2 секунды на ход. При счете матчей 2,5:2,5 победителя противостояния определит тай-брейк, которые сыграют по одному выбранному шахматисту от каждой команды.

14-го июня в 17.00 по Москве состоится открытие турнира, во время которого Сергей Шипов и Элизабет Петц сыграют товарищеский матч в блиц.

Смотрите трансляцию на нашем канале.

Четвертьфиналы пройдут 15-18 июня, полуфиналы - 19-20 июня, а финал - 21 июня.

Официальный канал турнира.

В освещении турнира будут участвовать многие известные шахматные стримеры.

Особую благодарность организаторы выражают Дине Беленькой, Элизабет Петц и Александре Ботез.