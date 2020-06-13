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Мемориал В.М. Пищулина 2020
"Шахматная стримерская лига" с 15 по 21 июня на игровой зоне Lichess проводит Мемориал В.М. Пищулина - 8 команд российских регионов (4 мужчины + одна женщина) соревнуются по олимпийской системе.
14-го июня в 17.00 по Москве состоится открытие турнира, во время которого Сергей Шипов и Элизабет Петц сыграют товарищеский матч в блиц.
Четвертьфиналы пройдут 15-18 июня, полуфиналы - 19-20 июня, а финал - 21 июня.
Официальный канал турнира.
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