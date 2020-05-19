Друзья!

C 19 мая по 3 июня 2020 г. состоится второй этап большой серии турниров "11 друзей Магнуса" (Magnus Carlsen Tour). 12 топ-шахматистов сразятся в быстрые шахматы. Сначала участники сыграют круговой турнир (каждый с каждым по 1 партии). Потом восемь лучших разыграют призовые места в нокаут-турнире (олимпийская система, на вылет) - четвертьфиналы, полуфиналы и финал.

Участники: чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия), Александр Грищук (Россия), Сергей Карякин (Россия), Даниил Дубов (Россия), Левон Аронян (Армения), Дин Лижэнь (Китай), Хикару Накамура (США), Уэсли Со (США), Алиреза Фируджа (ФИДЕ), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Вэй И (Китай), Юй Янъи (Китай)

Призовой фонд: 150 000 долларов США. 1 - $45,000, 2 - $27,000, 3-4 - $15,000, 5-8 - $8,000, 9-12 - $4,000

Контроль времени: 15 минут на партию, 10 секунд добавления на ход



Формат матчей плей-офф: каждая пара играет 3 мини-матча по 4 партии в каждом. Побеждает выигравший 2 матча. В случае равного счета в матче - армагеддон (партия смерти) по формуле "белым 5 минут, черным 4 минуты, ничья в пользу черных"



Расписание:

19-21 мая – Круговой турнир

22 мая – Выходной

23-27 мая – Четвертьфиналы

28-30 мая – Полуфиналы

31 мая – Выходной

1-3 июня – Финал

Начало игры: 17.00

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Плейлист турнира "11 друзей Магнуса. Абатство Линдорес"

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