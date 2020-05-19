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11 друзей Магнуса. 2 этап. Аббатство Линдорес
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Участники: чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия), Александр Грищук (Россия), Сергей Карякин (Россия), Даниил Дубов (Россия), Левон Аронян (Армения), Дин Лижэнь (Китай), Хикару Накамура (США), Уэсли Со (США), Алиреза Фируджа (ФИДЕ), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Вэй И (Китай), Юй Янъи (Китай)
Призовой фонд: 150 000 долларов США. 1 - $45,000, 2 - $27,000, 3-4 - $15,000, 5-8 - $8,000, 9-12 - $4,000
Контроль времени: 15 минут на партию, 10 секунд добавления на ход
Начало игры: 17.00
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