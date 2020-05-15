Друзья!

С 15 по 17 мая состоится блиц-турнир "Мемориал Стейница". В двух отдельных турнирах между собой сразятся 10 шахматистов и 10 шахматисток.

Участники

Мужчины:

Магнус Карлсен (Норвегия), Александр Грищук (Россия), Пётр Свидлер (Россия), Даниил Дубов (Россия), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Антон Коробов (Украина), Джеффри Сюн (США), Бу Ксянджи (Китай), Ле Куанг Лием (Вьетнам), Давид Антон Гихарро (Испания).

Женщины:

Александра Костенюк (Россия), Екатерина Лагно (Россия), Жансая Абдумалик (Казахстан), Тань Чжунъи (Китай), Лэй Тинцзе (Китай), Антоанета Стефанова (Болгария), Мари Себаг (Франция), Дейси Кори (Перу), Элизабет Петц (Германия), Сарасадат Хадемальшарьех (Иран).

Призовой фонд: 30 000 евро. Мужчины - 18 000 евро (1 место - 4500), женщины - 12 000 евро (1 место - 3000). Половина призового фонда будет разыграна по результатам в отдельных партиях, каждое очко принесет 100 евро с мужском турнире и 70 евро в женском.

Формат турнира: Двухкруговой турнир (каждый с каждым по 2 партии, всего 18 туров). В случае равенства очков двое лучших по дополнительным показателям играют армагеддон (партия смерти) по формуле "5 минут белым, 4 минуты черным, ничья = победа черных.

Контроль времени: 3 минуты на партию + 2 секунды добавления ход.

Расписание:

15 мая – Туры 1-6. 16:00–19:15 женщины, 19:30 – 22:30 мужчины.

16 мая – Туры 7-12. 16:00–19:15 женщины, 19:30 – 22:30 мужчины.

17 мая – Туры 13-18. 16:00–19:15 женщины, 19:30 – 22:30 мужчины.

Партии, мужчины

Партии, женщины





Плейлист турнира "Мемориал Стейница"

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