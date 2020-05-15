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Призовой фонд: 30 000 евро. Мужчины - 18 000 евро (1 место - 4500), женщины - 12 000 евро (1 место - 3000). Половина призового фонда будет разыграна по результатам в отдельных партиях, каждое очко принесет 100 евро с мужском турнире и 70 евро в женском.
Формат турнира: Двухкруговой турнир (каждый с каждым по 2 партии, всего 18 туров). В случае равенства очков двое лучших по дополнительным показателям играют армагеддон (партия смерти) по формуле "5 минут белым, 4 минуты черным, ничья = победа черных.
Расписание:
Партии, мужчины
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