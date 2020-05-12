Главная Сборная - России! Благотворительный блиц-турнир С 12 по 14 мая состоится благотворительный блиц-турнир сильнейших российских гросмейстеров «Сборная - России». Все собранные средства пойдут региональным больницам и медикам, борющимся с эпидемией COVID-19. Участники:

Владимир Крамник (Краснодарский край), Ян Непомнящий (Брянская область), Александр Грищук (Москва), Сергей Карякин (Крым), Петр Свидлер (Санкт-Петербург), Евгений Томашевский (Саратовская область), Эрнесто Инаркиев (Кавказ), Александр Рязанцев (Урал и Сибирь). Формат турнира: 1. Двухкруговой турнир (каждый с каждым по 2 партии). 2. Четверо лучших выйдут в плей-офф (нокаут, игра навылет), где определят победителя.

Контроль времени: 5 минут на партию + 2 секунды добавления ход.

Расписание:

12 мая – первый круг (7 туров)

13 мая – второй круг (7 туров)

14 мая – полуфиналы и финал.

Начало игровых дней: 15.00 по Москве. Информация, реквизиты

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