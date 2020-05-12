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Сборная - России! Благотворительный блиц-турнир
С 12 по 14 мая состоится благотворительный блиц-турнир сильнейших российских гросмейстеров «Сборная - России». Все собранные средства пойдут региональным больницам и медикам, борющимся с эпидемией COVID-19.
Участники:
Формат турнира: 1. Двухкруговой турнир (каждый с каждым по 2 партии). 2. Четверо лучших выйдут в плей-офф (нокаут, игра навылет), где определят победителя.
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