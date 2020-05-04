В Интернете с 5 по 10 мая проходит двухкруговой командный турнир с участием 6-ти коллективов: Россия, США, Китай, Индия, сборная Европы и сборная Остального Мира. В матчах принимают участие трое мужчин и одна женщина.

10-го мая две лучшие команды встретятся в Суперфинале.

Общий призовой фонд - 180.000 долларов США.

Контроль времени: 25 минут на партию и 10 секунд добавления ход.

Начало игровых дней: 16.00 по Москве.

Канал Crestbook комментирует турнир в прямом эфире.

Составы команд

Регламент турнира

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