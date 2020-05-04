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Кубок Наций 2020
В Интернете с 5 по 10 мая проходит двухкруговой командный турнир с участием 6-ти коллективов: Россия, США, Китай, Индия, сборная Европы и сборная Остального Мира. В матчах принимают участие трое мужчин и одна женщина.
Общий призовой фонд - 180.000 долларов США.
Контроль времени: 25 минут на партию и 10 секунд добавления ход.
Начало игровых дней: 16.00 по Москве.
Канал Crestbook комментирует турнир в прямом эфире.
Составы команд
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