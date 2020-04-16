Главная Блиц-матч Пётр Свидлер - Ян Кшиштоф Дуда. Pepe Cuenca invitational, финал Друзья!

В последние дни было много классной рубки, много жесткой шпильки. Пришло время для интеллигентного блица. Наш любимый Пётр Вениаминович снова в бою! #Свидлервперед

В четверг, 16 апреля 2020 г. в финале блиц-матч турнира Pepe Cuenca invitational сразятся знаменитый и любимый зрителями Петр Свидлер (Россия) и Ян-Кшиштоф Дуда (Польша).

Формат матча: 12 партий. Победителем становится набравший 6.5 очков, после чего матч прекращается. В случае ничейного результата (6-6) играется еще 2 партии с тем же контролем. Ничья - еще 2 и так далее.

Контроль: 3+1

Смотрите прямую трансляцию с комментариями кмс Дмитрия Филимонова

Начало в 19.20 по Москве



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