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Блиц-матч Карлсен - Сюгиров

Друзья!
Во вторник , 7 апреля 2020 г. состоится блиц-матч - Магнус Карлсен (Норвегия) - Санан Сюгиров (Россия).
Начало в 19.20 по Москве
Смотрите прямую трансляцию с комментариями мг Рауфа Мамедова и кмс Дмитрия Филимонова



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Плейлист "Магнус Карлсен. Блиц"
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