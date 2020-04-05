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В воскресенье, 5 апреля 2020 г. Сергей Шипов сыграет в турнире Элитная арена на площадке Lichess. Контроль 1+0, участвуют шахматисты с рейтингом 2200 и выше. По окончании этого турнира - турнир Crestbook 1+1 и игра со зрителями по вызовам.

20.00 1+0 Сергей Шипов в Элитной арене (комментирует Д. Филимонов)

21.45 1+1 Сергей Шипов в турнире Crestbook (комментирует С. Шипов). Для участия вступите в клуб Crestbook

Начало в 18.50 по Москве

Контроль 1+0, продолжительность 2 часа, формат - "арена".

Смотрите прямую трансляцию с комментариями кмс Дмитрия Филимонова и мг Сергея Шипова на наших каналах



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Плейлист "Сергей Шипов играет в блиц"

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