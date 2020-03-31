Главная Рейтинг-лист ФИДЕ на 1 апреля 2020 г. Международная федерация шахмат выпустила новый рейтинг-лист. Первая десятка у мужчин:

1. М. Карлсен - 2863; 2. Ф. Каруана - 2835; 3. Дин Лижень - 2791; 4. Ян Непомнящий - 2784; 5. М. Вашье-Лаграв - 2778; 6. А. Грищук - 2777; 7. Л. Аронян - 2773; 8. У. Со - 2770; 9. Т. Раджабов - 2765; 10-11. А. Гири и Ш. Мамедьяров - 2764. Первая десятка у женщин: 1. Хоу Ифань - 2658; 2. Х. Конеру - 2586; 3. А. Горячкина - 2562; 4. Ю Веньюн - 2560; 5. Е. Лагно - 2546; 6. М. Музычук - 2544; 7. А. Музычук - 2535; 8. Н. Дзагнидзе - 2524; 9. Д. Харика - 2515; 10. Тань Чжуньи - 2510. Рейтинг-лист по быстрым шахматам возглавляют: 1. М. Карлсен - 2881; 2. М. Вашье-Лаграв - 2860; 3. Дин Лижень - 2836; 4. Х. Накамура - 2829; 5. А. Коробов - 2794; 6. Л. Домингес - 2786: 7. А. Грищук - 2784: 8-9. Л. Аронян и Ян Непомнящий - 2778; 10. Я.К. Дуда - 2774. Рейтинг-лист по блицу возглавляют: 1. Х. Накамура - 2900; 2. М. Карлсен - 2887; 3. М. Вашье-Лаграв - 2822; 4. У. Со - 2816; 5. Юй Янъи - 2808; 6. Я.К. Дуда - 2799; 7. В. Крамник - 2797; 8. Дин Лижень - 2788; 9-10. В. Ананд и Ян Непомнящий - 2785. Важнейшие выборки из общей статистики: Топ-100.

Топ-100. Женщины.

Топ-100. Юноши.

Топ-100. Девушки. Понравилось? Поделитесь!