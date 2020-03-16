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Турнир претендентов 2020
В Екатеринбурге с 17 марта по 3 апреля проходит турнир претендентов. Его победитель сыграет матч на первенство мира с Магнусом Карлсеном. Турнир проводится по двухкруговой системе.
Состав: Ф. Каруана (2842), Дин Лижэнь (2805), А. Грищук (2777), Я. Непомнящий (2774), М. Вашье-Лаграв (2767), А. Гири (2763), Ван Хао (2762), К. Алексеенко (2698)
Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, 50 минут на следующие 20 ходов, 15 минут до конца партии и добавление 30 секунд на ход, начиная с первого.
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