5 марта в Москве трагически погибли украинский гроссмейстер Станислав Богданович и его девушка Александра Вернигора. Станиславу было всего лишь 27, Александре 18... Команда Крестбук скорбит и выражает самые искренние соболезнования родным и близким Станислава и Александры.

Все средства, полученные на этом стриме, будут переданы родителям Станислава, нуждающихся в них для перевозки тела сына на родную землю