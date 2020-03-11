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Блиготворительный стрим памяти Станислава Богдановича
5 марта в Москве трагически погибли украинский гроссмейстер Станислав Богданович и его девушка Александра Вернигора. Станиславу было всего лишь 27, Александре 18... Команда Крестбук скорбит и выражает самые искренние соболезнования родным и близким Станислава и Александры.
Все средства, полученные на этом стриме, будут переданы родителям Станислава, нуждающихся в них для перевозки тела сына на родную землю
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