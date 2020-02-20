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Блиц-матч Накамура - Со. Скоростные шахматы 2019, Финал!
22 февраля в 20.00 по Москве состоится финальный матч нокаут-турнира по блицу "Скоростные шахматы 2019". Хикару Накамура (США) играет с Уэсли Со (США). Смотрите трансляцию с комментариями кмс Дмитрия Филимонова на наших каналах.
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