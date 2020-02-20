Главная

Блиц-матч Накамура - Со. Скоростные шахматы 2019, Финал!

22 февраля в 20.00 по Москве состоится финальный матч нокаут-турнира по блицу "Скоростные шахматы 2019". Хикару Накамура (США) играет с Уэсли Со (США). Смотрите трансляцию с комментариями кмс Дмитрия Филимонова на наших каналах.

Контроль:
5+1 (в течение 90 минут)
3+1 (в течение 60 минут)
1+1 (в течение 30 минут)
Все набранные очки суммируются.
Призовой фонд матча: Победитель получает $5000, $5000 делится в зависимости от соотношения набранных очков



Трансляции матчей "Скоростные шахматы 2019"
Официальный сайт
Обсудить на форуме
Подписаться на канал Crestbook!
Поддержите канал!

Понравилось? Поделитесь!