22 февраля в 20.00 по Москве состоится финальный матч нокаут-турнира по блицу "Скоростные шахматы 2019". Хикару Накамура (США) играет с Уэсли Со (США). Смотрите трансляцию с комментариями кмс Дмитрия Филимонова на наших каналах.

Контроль:

5+1 (в течение 90 минут)

3+1 (в течение 60 минут)

1+1 (в течение 30 минут)

Все набранные очки суммируются.

Призовой фонд матча: Победитель получает $5000, $5000 делится в зависимости от соотношения набранных очков







Трансляции матчей "Скоростные шахматы 2019"

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