В Москве, в гостинице "Космос" с 19 по 28 февраля проходит традиционный шахматный фестиваль Аэрофлот-опен. В зависимости от рейтинга шахматисты принимают участия в трех турнирах по швейцарской системе в 9 туров.

28 февраля состоится блиц-турнир.

Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, 50 минут на следующие 20 ходов, 15 минут до конца партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.

Игровые дни: 19-28 февраля.

Начало туров: 15.00 по Москве. Блиц-турнир начнется в 10.00.

19-27 февраля, НАЧАЛО 15:00 МСК













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