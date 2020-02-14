Друзья!
15 февраля в 22.00 мск на площадке Lichess состоится грандиозная командная битва! Между собой сразятся команды крупнейших шахматных сообществ мира. Приглашаем всех! Вступай в команду Сергея Шипова Crestbook и бейся за честь клуба!
Продолжительность: 2 часа Контроль: 3+0 Подсчет очков и личный зачет: как в обычной арене Командный зачет: По 20 лучшим результатам в каждой команде Особенность: лично-командный зачет - игроки одной команды не встречаются друг с другом
Турнир здесь
Для участия в турнире вступите в наш клуб
При входе в турнир выберите команду "Crestbook"
Допускаются участники, сыгравшие 15 и больше партий в блиц на lichess