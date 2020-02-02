Главная Шоу Main event 3 Друзья!

В воскресенье, 2 февраля 2020 г. состоится шахматное шоу Main event 3. В матчах между собой сразятся сильные блицоры, а гроссмейстер Сергей Шипов эти матчи прокомментирует.

Каждый матч состоит из 10 партий:

3 партии 3+2

3 партии 3+0

2 партии 1+1

2 партии 1+0

Победителем становится набравший 5.5 (или 6) очков, после чего матч прекращается. В случае ничейного результата (5-5) играется армагеддон ("партия смерти"). Белым дается 3 минуты, черным - 2 минуты. Ничья - в пользу черных.

Начало в 17.00 по Москве



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