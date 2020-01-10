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Супертурнир Вейк-ан-Зее 2020
В г. Вейк-ан-Зее (Голландия) с 11 по 26 января проходит 82-й традиционный шахматный фестиваль Tata Steel. В турнире "А" 14 гроссмейстеров играют в один круг.
Состав: М. Карлсен (ЭЛО -2835), Ф. Каруана (2822), А. Гири (2768), У. Со (2765), В. Ананд (2758), Я.К. Дуда (2758), Н. Витюгов (2747), В. Артемьев (2731), Юй Яньи (2726), А. Фируджа (2723), Д. Шонг (2712), Д. Дубов (2683), В. Ковалев (2660), Й. Ван Форест (2644).
Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, 50 минут на следующие 20 ходов, 15 минут до конца партии и 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.
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