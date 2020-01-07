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Командная битва ⚔ Сражайся за Crestbook!
9 января в 22.00 мск на площадке Lichess состоится грандиозная командная битва! Между собой сразятся команды крупнейших шахматных сообществ мира. Приглашаем всех! Вступай в команду Сергея Шипова Crestbook и бейся за честь клуба!
Продолжительность: 2 часа
Турнир здесь
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