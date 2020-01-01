Главная Рейтинг-лист ФИДЕ на 1 января 2020 г. Международная федерация шахмат выпустила новый рейтинг-лист. Первая десятка у мужчин:

1. М. Карлсен - 2872; 2. Ф. Каруана - 2822; 3. Дин Лижень - 2805; 4. А. Грищук - 2777; 5. Ян Непомнящий - 2774; 6. Л. Аронян - 2773; 7-8. М. Вашье-Лаграв и Ш. Мамедьяров - 2770; 9. А. Гири - 2768; 10-11. У. Со и Т. Раджабов - 2765. Первая десятка у женщин: 1. Хоу Ифань - 2664; 2. Ю Веньюн - 2584; 3. Х. Конеру - 2580; 4. А. Горячкина - 2578; 5-6. Е. Лагно и М. Музычук - 2552; 7. А. Музычук - 2539; 8. В. Чмилите - 2538; 9. Д. Садвакасова - 2519; 10. Д. Харика - 2518. Рейтинг-лист по быстрым шахматам возглавляют: 1. М. Карлсен - 2881; 2. Дин Лижень - 2836; 3. Х. Накамура - 2829; 4. М. Вашье-Лаграв - 2807; 5. А. Коробов - 2804; 6. И. Кобылянский - 2787 (??); 7. Л. Домингес - 2786: 8. А. Грищук - 2784: 9. Л. Аронян - 2778; 10. Я.К. Дуда - 2774. Рейтинг-лист по блицу возглавляют: 1. Х. Накамура - 2900; 2. М. Карлсен - 2887; 3. М. Вашье-Лаграв - 2822; 4. У. Со - 2816; 5. В. Артемьев - 2810; 6. Юй Янъи - 2808; 7. Ю. Шкуро - 2804 (!!); 8. Я.К. Дуда - 2799; 9. В. Крамник - 2797; 10. Дин Лижень - 2788. Важнейшие выборки из общей статистики: Топ-100.

Топ-100. Женщины.

Топ-100. Юноши.

Топ-100. Девушки. Понравилось? Поделитесь!