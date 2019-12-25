С 26 по 30 декабря в г. Москва (Россия) проходит Чемпионат Мира по быстрым шахматам (15+10) и блицу (3+2). Турниры проходят по швейцарской системе. У мужчин 15 туров в быстрые шахматы (26-28 декабря) и 21 тур в блиц (29-30 декабря). У женщин - 12 туров рапид, 17 туров блиц.



Время начала игровых дней: 15.00 мск.



Прямая трансляция с комментарием Сергея Шипова - только на канале FIDE...:(

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