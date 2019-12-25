|
Проверь себя!
Вход в систему
Форум KasparovChess
Навигация
Поиск
|
Чемпионат мира по рапиду и блицу 2019
С 26 по 30 декабря в г. Москва (Россия) проходит Чемпионат Мира по быстрым шахматам (15+10) и блицу (3+2). Турниры проходят по швейцарской системе. У мужчин 15 туров в быстрые шахматы (26-28 декабря) и 21 тур в блиц (29-30 декабря). У женщин - 12 туров рапид, 17 туров блиц.
Понравилось? Поделитесь!
|
Новые видео на нашем Youtube-канале
Подпишись на канал Crestbook!
Обсудить наш youtube-канал на форуме
Понравилось? Поделитесь!