Главная

Чемпионат мира по рапиду и блицу 2019

С 26 по 30 декабря в г. Москва (Россия) проходит Чемпионат Мира по быстрым шахматам (15+10) и блицу (3+2). Турниры проходят по швейцарской системе. У мужчин 15 туров в быстрые шахматы (26-28 декабря) и 21 тур в блиц (29-30 декабря). У женщин - 12 туров рапид, 17 туров блиц.

Время начала игровых дней: 15.00 мск.

Прямая трансляция с комментарием Сергея Шипова - только на канале FIDE...:(
Прямая трансляция с комментарием Дмитрия Филимонова - на канале Crestbook
Все в одном! Стрим + чат + просмотр партий - на одной странице!

Подписаться на канал Crestbook!
Наши трансляции зависят от Вас! Поддержите развитие канала!





Официальный сайт

Быстрые шахматы:
Трансляция партий на Chess24: Мужчины, Женщины
Трансляция партий на ChessBomb: Мужчины, Женщины
Жеребьевка, результаты и статистика на Chess-results: Мужской турнир, Женский турнир

Блиц:
Трансляция партий на Chess24: Мужчины, Женщины
Трансляция партий на ChessBomb: Мужчины, Женщины
Жеребьевка, результаты и статистика на Chess-results: Мужской турнир, Женский турнир

Перейти к обсуждению на форуме

Понравилось? Поделитесь!