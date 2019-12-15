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В воскресенье, 15 декабря 2019 г. на площадке chess24 состоится блиц-матч - Магнус Карлсен - Пепе Куэнка.
Начало в 14.50 по Москве
Смотрите прямую трансляцию с комментариями кмс Дмитрия Филимонова
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Плейлист "Магнус Карлсен в турнирах Личесс"
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