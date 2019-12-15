Подпишись на канал Crestbook!

Поддержите канал!

Гранд Чесс Тур 2019

Чемпионат мира по рапиду и блицу 2018

Матч Карлсен - Каруана 2018

Speed chess 2018























Друзья! Пользуйтесь плейлистами и вы всегда будете в курсе, не пропустите опубликованные на нашем канале видео.

Обсудить наш youtube-канал на форуме

Понравилось? Поделитесь!