Сергей Шипов в блиц-турнире Titled Arena декабрь 2019
Друзья!
В субботу, 14 декабря 2019 г. на площадке Lichess состоится блиц-турнир с участием многих сильнейших "пулевиков". В турнире примет участие Сергей Шипов, чьи партии мы и покажем в прямом эфире. Также Сергей Шипов "разогреется" в предварительном турнире, за час до начала основного и прокомментирует партии этого турнира. Начало в 19.30 по Москве Контроль 1+0, продолжительность 2 часа, формат - "арена". Призовой фонд: 1. $500, 2. $250, 3. $125, 4. $75, 5. $50
Смотрите прямую трансляцию с комментариями кмс Дмитрия Филимонова и мг Сергея Шипова на наших каналах