Друзья!

В субботу, 14 декабря 2019 г. на площадке Lichess состоится блиц-турнир с участием многих сильнейших "пулевиков". В турнире примет участие Сергей Шипов, чьи партии мы и покажем в прямом эфире. Также Сергей Шипов "разогреется" в предварительном турнире, за час до начала основного и прокомментирует партии этого турнира.

Начало в 19.30 по Москве

Контроль 1+0, продолжительность 2 часа, формат - "арена".

Призовой фонд: 1. $500, 2. $250, 3. $125, 4. $75, 5. $50

Смотрите прямую трансляцию с комментариями кмс Дмитрия Филимонова и мг Сергея Шипова на наших каналах



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Плейлист "Сергей Шипов играет в блиц"

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