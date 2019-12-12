В Иерусалиме (Израиль) с 11 по 23 декабря (20 декабря - выходной) проходит четвертый этап серии Гран При ФИДЕ 2019. 16 гроссмейстеров играют по нокаут-системе.

Пары первого круга:

Я. Непомнящий (2766) - Б. Гельфанд (2685), С. Карякин (2753) - П. Харикришна (2715), М. Вашье-Лаграв (2777) - В. Топалов (2737), Ш. Мамедьяров (2771) - Д. Яковенко (2687), А. Гири (2768) - Вэй И (2734), У. Со (2759) - Юй Янъи (2731), Ван Хао (2758) - Д. Навара (2711), Р. Войташек (2725) - Д. Андрейкин (2724).

Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, 30 минут до конца партии + 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.

Начало туров: 17.00 по Москве.





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Трансляция партий: Chess24, ChessBomb

Результаты

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