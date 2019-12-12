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Четвертый этап Гран При ФИДЕ 2019. Иерусалим
В Иерусалиме (Израиль) с 11 по 23 декабря (20 декабря - выходной) проходит четвертый этап серии Гран При ФИДЕ 2019. 16 гроссмейстеров играют по нокаут-системе.
Пары первого круга:
Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, 30 минут до конца партии + 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.
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