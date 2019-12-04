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Блиц-матч Накамура - Дуда. Скоростные шахматы 2019, 1/4

14 декабря в 20.00 по Москве состоится матч 1/4 финала нокаут-турнира по блицу Скоростные шахматы 2019. Хикару Накамура (США) играет с Яном-Кшиштофом Дудой (Польша). Смотрите трансляцию с комментариями кмс Дмитрия Филимонова на наших каналах.

Контроль:
5+1 (в течение 90 минут)
3+1 (в течение 60 минут)
1+1 (в течение 30 минут)
Все набранные очки суммируются.
Призовой фонд матча: Победитель получает $1500, $1500 делится в зависимости от соотношения набранных очков



Трансляции матчей "Скоростные шахматы 2019"
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