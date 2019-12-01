Встреча с Сергеем Шиповым

Салют, Народы!

Хороша ложка к обеду, поэтому хотим поделиться с Вами новостью.

30-го ноября 2019 года, в Центральном Доме Шахматиста г. Москва состоялся "Вечер шахмат Crestbook". В рамках вечера состоялись экскурсия в Музей Шахмат, была проведена лекция международного гроссмейстера Шипова С.Ю., состоялся праздничный банкет, и был проведён блиц-турнир среди профессионалов и любителей шахмат. Победители и призёры были отмечены памятными призами от Crestbook .

Мы искренне благодарим всех участников этого замечательного вечера! Надеемся, что у Вас остались приятные и тёплые воспоминания, мы очень старались. Всех кто не сумел посетить наше мероприятие / не успел записаться - просим не расстраиваться, у нас ещё будут возможности поближе познакомиться.

С результатами блиц-турнира можно ознакомиться из файла Excel по ссылке ниже:

https://drive.google.com/drive/folders/1TsqL-_Rw7I6AaGF0VPzVSORc-wrGEPQ-

Гостей вечера просим заполнить форму обратной связи с Вашими эмоциями и впечатлениями, это поможет нам быть ещё лучше в следующие разы! Только искренне и честно

https://docs.google.com/forms/d/1fwPZiXO0qz1DcC_0KunTxGqt0uaJrMPXkNpkCEDTMts/viewform?edit_requested=true

Для всех наших подписчиков, желающих участвовать в подобных встречах в следующие разы - просим Вас также заполнить формы, и Вы узнаете о наших планах самыми первыми

https://docs.google.com/forms/d/14kESGNmdBAs__QpCgriuGYdVqumPzRS0kvf-tqN1bpM/viewform?edit_requested=true

Впечатления и эмоции - бесценны, и поэтому мы хотим поделиться со всеми Вами незабываемыми фотографиями с нашего вечера. Фотографии предоставлены нашим фотографом Смирновой Валерией. Исходники, а также остальные Ваши фото можно получить напрямую у Валерии +7-933-33-222-54 (телефон, Whatsapp, Viber). Скачать фотографии можно по ссылке ниже:

https://yadi.sk/d/EEbCzuBf4zxDbg

Также будем рады, если Вы поделитесь с нами, остальными гостями и подписчиками канала Crestbook Вашими снимками с вечера шахмат

https://drive.google.com/drive/folders/1TsqL-_Rw7I6AaGF0VPzVSORc-wrGEPQ-

Отдельно хочется поблагодарить людей, благодаря которым наша встреча воплотилась в жизнь! Шипов Сергей Юрьевич, Филимонов Дмитрий, Голиков Сергей, Киселёва Валерия, Смирнова Валерия, Насанхуу Жаргалсайхан, Алешко Иван и Попов Артемий.

Большое и человеческое Вам СПАСИБО!

Понравилось? Поделитесь!