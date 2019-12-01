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Итоги встречи с Сергеем Шиповым
Салют, Народы!
Хороша ложка к обеду, поэтому хотим поделиться с Вами новостью.
Мы искренне благодарим всех участников этого замечательного вечера! Надеемся, что у Вас остались приятные и тёплые воспоминания, мы очень старались. Всех кто не сумел посетить наше мероприятие / не успел записаться - просим не расстраиваться, у нас ещё будут возможности поближе познакомиться.
С результатами блиц-турнира можно ознакомиться из файла Excel по ссылке ниже:
Гостей вечера просим заполнить форму обратной связи с Вашими эмоциями и впечатлениями, это поможет нам быть ещё лучше в следующие разы! Только искренне и честно
Для всех наших подписчиков, желающих участвовать в подобных встречах в следующие разы - просим Вас также заполнить формы, и Вы узнаете о наших планах самыми первыми
Впечатления и эмоции - бесценны, и поэтому мы хотим поделиться со всеми Вами незабываемыми фотографиями с нашего вечера. Фотографии предоставлены нашим фотографом Смирновой Валерией. Исходники, а также остальные Ваши фото можно получить напрямую у Валерии +7-933-33-222-54 (телефон, Whatsapp, Viber). Скачать фотографии можно по ссылке ниже:
Также будем рады, если Вы поделитесь с нами, остальными гостями и подписчиками канала Crestbook Вашими снимками с вечера шахмат
Отдельно хочется поблагодарить людей, благодаря которым наша встреча воплотилась в жизнь! Шипов Сергей Юрьевич, Филимонов Дмитрий, Голиков Сергей, Киселёва Валерия, Смирнова Валерия, Насанхуу Жаргалсайхан, Алешко Иван и Попов Артемий.
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