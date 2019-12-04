В г. Лондон (Англия) со 2 по 8 декабря проходит суперфинал серии Grand Chess Tour 2019.
2-4 декабря пройдут полуфинальные матчи, 6-8 декабря - финальные. Первые два дня каждого матча соперники сразятся в классические шахматы, 3 день - рапид и блиц Полуфинальные пары: Магнус Карлсен (Норвегия, 2871 классика/2886 рапид/2865 блиц) - Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2780/2873/2768), Дин Лижэнь (Китай, 2801/2803/2830) - Левон Аронян (Армения, 2775/2775/2692) Очковая система в классические шахматы: 6,3,0. В быстрых: 4,2,0. В блице: 2,1,0. Победители матчей определится по сумме очков, набранных в трех дисциплинах. Призовой фонд турнира: 1 место - $150.000, 2 - $100.000, 3 - $60.000, 4 - $40.000 Время начала игровых дней: 2,3,4,6 декабря - 19.00 по Москве, 7,8 декабря - 17.00 по Москве.