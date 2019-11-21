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Седьмой этап Grand Chess Tour 2019 - Калькутта
В г.Калькутта (Индия) с 22 по 26 ноября проходит седьмой этап серии Grand Chess Tour 2019. 22-24 ноября участники сразятся в быстрые шахматы (контроль 25 минут + 10 секунд, один круг), а 25-26 ноября - в блиц (контроль 5 мин. + 3 секунды, два круга).
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