Главная Седьмой этап Grand Chess Tour 2019 - Калькутта В г.Калькутта (Индия) с 22 по 26 ноября проходит седьмой этап серии Grand Chess Tour 2019. 22-24 ноября участники сразятся в быстрые шахматы (контроль 25 минут + 10 секунд, один круг), а 25-26 ноября - в блиц (контроль 5 мин. + 3 секунды, два круга).

Состав: Состав: Магнус Карлсен (Норвегия, 2849 рапид/2828 блиц), Дин Лижэнь (Китай, 2832/2840), Хикару Накамура (США, 2812/2871), Левон Аронян (Армения, 2776/2810), Ян Непомнящий (Россия, 2765/2830), Уэсли Со (США, 2761/2796), Виши Ананд (Индия, 2759/2808), Аниш Гири (Нидерланды, 2731/2735), Видит Гуджрати (Индия, 2674/2744), Пентала Харикришна (Индия, 2667/2617).

Очковая система в быстрые шахматы такова: 2,1,0. В блице: 1,½,0. Победитель турнира определится по сумме очков, набранных в обеих дисциплинах.

Призовой фонд турнира: $150,000. 1 место - $37,500

Время начала игровых дней: 11.30 по Москве.



Официальный сайт турнира

Трансляция партий с компьютерным анализом: Chessbomb, Chess24

Результаты и статистика Рапид Блиц

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