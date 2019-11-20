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Встреча с Сергеем Шиповым! Москва, 30 ноября
Салют, Народы!!
По многочисленным просьбам наших подписчиков канала Crestbook было решено организовать вечер шахмат, который состоится 30.11.2019 (суббота) в Центральном Доме Шахматиста г. Москва по адресу: Гоголевский б-р, д. 14. Это сердце шахматной жизни России. Здесь базируется шахматная федерация страны и проходят крупнейшие турниры.
Нас ждёт:
‼Программа вечера:
‼Взнос за участие в вечере шахмат - 1000 рублей.
Ниже прикрепляем ссылку на регистрацию:
После того, как Вы зарегистрируетесь, мы с Вами свяжемся, уточним детали и расскажем о дальнейших шагах!
Количество мест органичено, в связи с вместимостью ЦДШ. При достижении предела - регистрация автоматически будет закрыта!
Ждём Вас,
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