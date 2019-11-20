Встреча с Сергеем Шиповым

Салют, Народы!!

По многочисленным просьбам наших подписчиков канала Crestbook было решено организовать вечер шахмат, который состоится 30.11.2019 (суббота) в Центральном Доме Шахматиста г. Москва по адресу: Гоголевский б-р, д. 14. Это сердце шахматной жизни России. Здесь базируется шахматная федерация страны и проходят крупнейшие турниры.

Нас ждёт:

✅обсуждение всех злободневных шахматных тем совместно с МГ Шиповым С.Ю.;

✅участие в блиц-турнире;

✅новые знакомства и тотальное общение,

а также ✅мы встретим зиму праздничным ужином.

‼Программа вечера:

16.00 - Встреча гостей в ЦДШ, Гоголевский д. 14

16.20 -17.00 - Посещение музея шахмат в ЦДШ. Хранитель музея будет показывать исторические экспонаты.

17.00 -18.30 - Встреча с МГ Шиповым С.Ю. в формате лекции и ответов на все актуальные вопросы из мира шахмат.

18.30 - 18.45 - Фотографирование - групповое и персональное.

18.45 - 19.45 - Праздничный ужин: пицца, суши, фрукты, вино, шампанское, горячие и прохладительные напитки.

19.45 - 20.00 - Регистрация на блиц-турнир

20.00 - 22.00 - Блиц-турнир

22.00 - ...... - Шахматное afterparty: конкурс решения задач/партии с С.Ю. и.т.д.

‼Взнос за участие в вечере шахмат - 1000 рублей.

Все собранные средства пойдут на организацию праздничного стола для наших Гостей и другие расходы!

Ниже прикрепляем ссылку на регистрацию:

https://docs.google.com/forms/d/1dst5qdYlh4xamAbG8DvN4OcnkRzvbewA4b_hA1blP2w/viewform?edit_requested=true

После того, как Вы зарегистрируетесь, мы с Вами свяжемся, уточним детали и расскажем о дальнейших шагах!

Количество мест органичено, в связи с вместимостью ЦДШ. При достижении предела - регистрация автоматически будет закрыта!

Ждём Вас,

Crestbook

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