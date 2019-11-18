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Блиц-матч Непомнящий - Дин Лижэнь. Скоростные шахматы 2019, 1/4
18 ноября в 18.00 по Москве состоится матч 1/4 финала нокаут-турнира по блицу Скоростные шахматы 2019. Ян Непомнящий (Россия) играет с Дином Лижэнем (Китай). Смотрите трансляцию с комментариями кмс Дмитрия Филимонова на наших каналах.
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