Главная Шестой этап Grand Chess Tour 2019 - Бухарест В г.Бухарест (Румыния) с 6 по 10 ноября проходит шестой серии Grand Chess Tour 2019. 6-8 ноября участники сразятся в быстрые шахматы (контроль 25 минут +10 секунд, один круг), а 9-10 ноября - в блиц (контроль 5 мин. + 3 секунды, два круга).

Состав: Фабиано Каруана (США, 2822), Аниш Гири (Нидерланды, 2776), Виши Ананд (Индия, 2757), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, 2772), Уэсли Со (США, 2760), Сергей Карякин (Россия, 2754), Левон Аронян (Армения, 2772), Владислав Артемьев (Россия, 2731), Ле Куанг Льем (Вьетнам, 2713), Антон Коробов (Украина, 2670)..

Очковая система в быстрые шахматы такова: 2,1,0. В блице: 1,½,0. Победитель турнира определится по сумме очков, набранных в обеих дисциплинах.

Призовой фонд турнира: $150,000. 1 место - $37,500

Время начала игровых дней: 16.00 по Москве.





Официальный сайт турнира

Трансляция партий с компьютерным анализом: Chessbomb, Chess24

Результаты и статистика Рапид Блиц

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