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Шестой этап Grand Chess Tour 2019 - Бухарест
В г.Бухарест (Румыния) с 6 по 10 ноября проходит шестой серии Grand Chess Tour 2019. 6-8 ноября участники сразятся в быстрые шахматы (контроль 25 минут +10 секунд, один круг), а 9-10 ноября - в блиц (контроль 5 мин. + 3 секунды, два круга).
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