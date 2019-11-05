В Гамбурге (Германия) с 5 по 17 ноября (14 ноября - выходной) проходит третий этап серии Гран При ФИДЕ 2019. 16 гроссмейстеров играют по нокаут-системе.

Пары первого круга: М. Вашье-Лаграв (2777) - Вэй И (2724), Х. Накамура (2741) - В. Топалов (2736), Д. Навара (2703) - Н. Витюгов (2751), Р. Войташек (2738) - Грищук (2764), Т. Раджабов (2767) - Д. Дубов (2676), П. Свидлер (2719) - П. Харикришна (2731), Д. Яковенко (2691) - Юй Яньи (2753), Я.К. Дуда (2748) - Ян Непомнящий (2773).

Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, 30 минут до конца партии + 30 секунд добавления на ход, начиная с первого.

Начало туров: 17.00 по Москве.

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